امداری رقم کہاں گئی لوگ اب بھی کیوں مر رہے ہیں؟ ارمینہ خان کا حکمرانوں سے سوال

کراچی: ڈھیروں امداد ملنے کے بعد بھی سیلاب متاثرین کے بےحال ہونے پر اداکارہ ارمینہ خان نے حکومت کی کارکردگی پر سوال اُٹھا دیئے۔

اداکارہ نے ٹوئٹ کے زریعے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمع کی جانے والی رقم کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئےحکومت سے سوال کیا کہ امدادی رقم کہاں ہے؟ لوگ اب بھی کیوں مر رہے ہیں؟

Where’s all the aid money? Why are people still dying?

