آیان مکھرجی نے 600 کروڑ آگ لگا دیئے، کنگنا کا براہمسترا ڈائریکٹر پر طنز

ممبئی: بالی ووڈ کی ایکشن ہیروئن کنگنا رناوت نے براہمسترا کے ڈائریکڑ آیان مکھرجی پر الزامات عائد کردیئے۔

متنازعہ بیانات کیلئے مشہور بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت نے براہمسترا کی ریلیز کے بعد فلم کے ہدایتکار آیان مکھرجی پر الزامات کی بارش کردی۔

کنگنا نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اسٹوری پر لمبا نوٹ تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ’جو لوگ آیان مکھرجی کو عقلمند کہہ رہے ہیں انہیں فوری جیل میں ڈال دینا چاہیے‘۔

اداکارہ نے براہمسترا کے ہدایتکار پر الزامات عائد کئے کہ ’آیان مکھرجی نےاس فلم کو بنانے کیلئے12 سال لئے، 14 ڈی او پی بدلے، 85اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بدلے، فلم کو بنانے میں 400 سے زیادہ دن لگائے اور 600 کروڑ آگ لگا دیئے‘۔

#KanganaRanaut posts a lengthy note on her Instagram story attacking #Brahmastra . Claims director #AyanMukerji “replaced 14 DOPs, changed 75 ADs and burnt 600 crores to ashes”, calls him “opportunist, success-starved greedy”, and anyone who calls Ayan a genius “should be jailed”. pic.twitter.com/Uvc82UnvB2

کنگنا نے مزید لکھا کہ’ہدایتکار نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو تکلیف پہنچائی ا ٓخری وقت میں فلم کا نام جلال الدین رومی سے بدل کر’ شیوا‘ رکھ دیا کیونکہ باہوبلی کامیاب ہوئی تھی‘۔

کنگنا کا کہنا ہے کہ’ آیان مکھرجی ایک موقع پرست اور لالچی شخص ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن بنانے کی حکمتِ عملی کی مثال ہیں‘۔

یاد رہے کہ آیان مکھرجی کی ہدایتکاری میں بننے والی براہمسترا شیوا گزشتہ روز ہی ریلیز ہوئی ہے جس میں رنبیر کپور، عالیہ بھٹ، شاہ رُخ خان اور مونی رائے نے مرکزی کردار نبھائے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق فلم رواں ہفتے میں 100 کروڑ کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوجائے گی تاہم جہاں کئی فلم شائقین کو یہ فلم پسند آرہی ہے وہیں اکثر ناقد اس پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں۔

#KanganaRanaut also shares a negative review on Twitter by a fan account impersonating a film critic (thinking that’s the critic himself) and uses that to attack #AyanMukherji, #RanbirKapoor, #AliaBhatt and #KaranJohar calling them “clowns”.#Brahmastra pic.twitter.com/XdywVvMO0j

