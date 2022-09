فلمی ناقدین نے براہمسترا کی کہانی کو ’مایوس کن‘ قرار دے دیا

ممبئی: بالی ووڈ کی معروف جوڑی اداکار رنبیر کپور اور اداکارہ عالیہ بھٹ کی نئی فلم ’براہمسترا‘ باکس آفس پر کامیاب نہ ہوسکی۔

شائقین فلم کی بڑی تعداد نے بڑے بجٹ کی فلم کی کہانی پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔

بھارتی فلموں کے مشہور ناقد ترن آدرش نے فلم کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ’فلم انتہائی مایوس کُن ہے، اس میں وی ایف ایکس زیادہ اور کہانی کی کمی ہے‘۔

#OneWordReview…#Brahmāstra: DISAPPOINTING.

Rating: ⭐⭐#Brahmāstra is a king-sized disappointment… High on VFX, low on content [second half nosedives]… #Brahmāstra could’ve been a game changer, but, alas, it’s a missed opportunity… All gloss, no soul. #BrahmāstraReview pic.twitter.com/5EOKJrtbiY

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 9, 2022