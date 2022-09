اداکارہ سجل علی کی عمران خان کے بیٹوں کے ہمراہ تصاویر وائرل

ٹورنٹو: پاکستانی اداکارہ سجل علی کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیٹوں کے ہمراہ تصاویر وائرل ہوگئیں۔

اداکارہ نے ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں اپنی فلم ’واٹس لَو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟‘ کے پریمیئر میں شرکت کی۔

Sajal Aly’s clicks with Imran Khan’s sons #SulaimanKhan and #KasimKhan alongside Hamid A Husain from the Red Carpet of Toronto International Film Festival where “What’s Love Got To Do With It?” produced by Jemima Goldsmith will have it’s World Premiere.#TIFF #TIFF22 #SajalAly pic.twitter.com/SCK21WkQfD

— Pakistani Cinema (@PakistaniCinema) September 11, 2022