22 یونٹس کا بل 10 ہزار سے زائد کیسے؟ فخرِ عالم نے کے الیکٹرک سے سوال کرلیا

کراچی: پاکستان کے معروف گلوکار و اداکار فخرِ عالم نے بجلی کا بل زیادہ آنے پر کے الیکٹرک سے اس کی وضاحت طلب کی ہے۔

فخرِ عالم نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ سے بجلی کے بل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کے الیکٹرک سے سوال کیا ہے کہ 22 یونٹس کا بل 10 ہزار سے زائد کیسے ہوسکتا ہے؟۔

@KElectricPk please explain to me how can a 22 units bill be almost Pkr 11,000/- this calculation goes to almost 500 rupees a unit. What kind of absurdity is this? What kind of calculation is this? I feel so so sorry for the people of Pakistan. #Pakistan pic.twitter.com/VsoFP9NJha — Fakhr-e-Alam (@falamb3) September 13, 2022

فخرِ عالم نے اپنے پیغام میں لکھا کہ’ 22 یونٹس کے حساب سے بل کو دیکھا جائے تو ایک یونٹ لگ بھگ 500 روپے کا بن رہا ہے، یہ کیسا حساب ہے؟ مجھے پاکستانی عوام پر بہت افسوس ہے‘۔

What I would really appreciate is if @KElectricPk would share a breakdown of per unit cost of this bill. Just a basic calculation they could do here — Fakhr-e-Alam (@falamb3) September 13, 2022



ساتھ ہی انہوں نے پوسٹ میں کے الیکٹرک کو ٹیگ کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ادارہ انہیں اس بات کی وضاحت دے انہوں نے لکھا کہ ’میں کے الیکٹرک کی تعریف کروں گا اگر مجھے اس بل کی وضاحت مل جائے‘۔

Dear Fakhr,

Breakdown of the bill is mentioned on the back for reviewing convenience. Further detailed information are available in the relevant SROs (1005(1)/2022 and 1424(1)/2022) for FCA against which you have been charged.

For information please visit https://t.co/wi7RSK1TJL pic.twitter.com/McpHq6KGs5 — KE (@KElectricPk) September 13, 2022



جس پر کے الیکٹرک نے گلوکار کو جواب میں کہا کہ ’سہولت کا جائزہ لینے کے لیے بل کے پچھلے حصے میں بل کے حوالے سے وضاحت موجود ہے‘۔