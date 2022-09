ملک میں کورونا وائرس سے متاثر مزید 3 مریض  انتقال کرگئے

اسلام آباد: ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 3مریض جان کی بازی ہار گئے۔

COVID-19 Statistics 14 September 2022

Total Tests in Last 24 Hours: 16,973

Positive Cases: 118

Positivity %: 0.70%

Deaths: 03

Patients on Critical Care: 82

— NIH Pakistan (@NIH_Pakistan) September 14, 2022