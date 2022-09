ممبئی: مشہور بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا نے بھارتی کرکٹر رشبھ پنٹ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی ہے۔

گزشتہ کئی دنوں سے اروشی اور رشبھ کا معاملہ سوشل میڈیا پر زیرِ بحث تھا کیونکہ اداکارہ اور کھلاڑی کے درمیان لفظی جنگ جاری تھی۔

اروشی نے اپنے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک شخص جس کا نام ’آر پی‘ ہے اُس نے مجھ سے ملنے کیلئے ہوٹل میں کئی گھنٹے انتظار کیا۔

اداکارہ نے کہا تھا کہ ’میں ایک بار نئی دہلی میں شوٹنگ کررہی تھی تو مجھے تیار ہونے میں وقت لگا، اور مسٹر مجھ سے ہوٹل کی لابی میں ملنے آئے لیکن تقریباً 10 گھنٹے گزر جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جاکر سو گئی، میں نے کوئی فون کالز نہیں اٹھائی، جب میں اٹھی تو 16 کالز آئی ہوئی تھیں، مجھے کافی برا لگا کہ کسی کو مجھ سے ملنے کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑا۔

اروشی نے بتایا کہ پھر میں نے اس شخص سے کہا کہ ’جب تم ممبئی آؤ گے تب ملاقات کریں گے تاہم پھر ہم ممبئی میں ملے‘۔

اس وائرل انٹرویو کے جواب میں بھارتی کرکٹر نے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری لگائی جس میں انہوں نے اروشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ’ ‘لوگ کیسے خبروں میں رہنے اور سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے انٹرویوز میں جھوٹ بولتے ہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو بہن’۔

بعد ازاں اروشی روٹیلا نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے بظاہر رشبھ پنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ’ چھوٹے بھائی آپ کو کرکٹ کھیلنا چاہیے،میں کوئی مُنی نہیں ہوں جو ڈارلنگ تیرے لیے بدنام ہوجاؤں گی‘۔

تاہم اب خوبرو بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا ایک حالیہ انٹرویو میں رشبھ پنٹ سے معافی مانگتی ہوئی نظر آئی ہیں۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رپورٹر نے اروشی سے کہا کہ میرے ذریعے آپ رشبھ پنٹ تک اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہتی ہیں تو اروشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ’ میں یہ بولوں گی کہ آئی ایم سوری‘۔

Urvashi Rautela said, “all I want to say is sorry to Rishabh Pant”.#UrvashiRautela #RishabhPant pic.twitter.com/lMzJcWIpWS

— ⭐👑 (@superking1815) September 13, 2022