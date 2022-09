کھانے کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں دریا میں پھینکنے پر ریشم کو ٹرولنگ کا سامنا

کراچی: پاکستان کی معروف اداکارہ ریشم اپنی روز مرہ زندگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آئے دن ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں جو وائرل ہوتی رہتی ہیں۔

حال ہی میں اداکارہ نے ایک نئی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے جس میں انہیں دریا میں مچھلیوں کو کھانے ڈالتے دیکھا جا سکتا ہے۔

تاہم اداکارہ نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی پلاسٹک کی تھیلیاں بھی دریا میں پھینک دیں جس پر ان انہیں صارفین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

ایک صارف نے لکھاکہ ‘ان کا اعتماد سے پلاسٹک اس طرح پھینکنا ظاہر کرتا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور اس کے نقصانات کا ان کو کوئی اندازہ نہی، یہ وہ عمومی رویہ ہے جس کا خمیازہ ہماری زمین بھگت رہی ہے’۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ ریشم مچھلیوں کو کھانا تو کھلارہی ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے پلاسٹک کی تھیلیاں دریا میں پھینک دیں جو مچھلیوں کو مار سکتی ہیں۔

Resham actress feeding ti fish also throwing plastic that can kill them. pic.twitter.com/oHl8kPlLBG — Sidra Sheikh (@sidrasheikh_) September 12, 2022