حدیقہ کیانی بلوچستان میں سیلاب سے تباہ تین گاؤں دوبارہ تعمیر کرائیں گی

کوئٹہ: معروف گلوکارہ و اداکارہ حدیقہ کیانی نے سیلاب سے متاثر صوبہ بلوچستان کےتین گاؤں کی دوبارہ تعمیر کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور پنجاب میں بھی فلاحی کام جاری رکھیں گی۔

واضح رہے کہ حدیقہ نے سیلاب کے فوری بعد امدادی کاموں کا آغاز کردیا تھا اور انہوں نے ‘وسلیہ راہ’ نامی امدادی مہم بھی شروع کی تھی۔

بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ خواتین سے ملاقات کی ایک مختصر ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سیلاب سے تباہ ہونے والے چند گاؤں کی دوبارہ تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔

My most recent trip to Balochistan allowed me to meet the brave people who have lost almost everything. I have now taken it as my responsibility to rebuild the villages of Rabbi, Chattar & now Tamboo. Inshallah we will rebuild stronger than before with the guidance of Allah SWT. pic.twitter.com/uYmbwGg8fL

— Hadiqa Kiani (@Hadiqa_Kiani) September 12, 2022