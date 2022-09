مقبوضہ کشمیر میں عمران ہاشمی کے فلمی عملے پر پتھراؤ، ایک شخص گرفتار

پہلگام: معروف بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی کی فلم کے عملے پر پتھراؤ کرنے کے الزام میں مقبوضہ کشمیر میں ایک شخص کو گرفتار کرلیا گیا۔

بھارتی اداکار اپنی فلم’گراؤنڈ زیرو‘ کی شوٹنگ کے لیے مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں۔

میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلم کے عملے پر پتھراؤ کرنے کے الزام میں مقبوضہ وادی کے ضلع اننت ناگ سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔

رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ پتھراؤکے دوران عمران ہاشمی زخمی ہوگئے ہیں تاہم اداکار نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر کشمیر میں پتھراؤ کے دوران زخمی ہونے کی خبروں کی تردید کردی ہے۔

The people of Kashmir have been very warm and welcoming, it has been an absolute joy shooting in Srinagar and Pahalgam. The news of me being injured in a stone pelting incident is inaccurate .

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 20, 2022