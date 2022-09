پاک انگلینڈ ٹی ٹی سیریز، برطانوی ہائی کمشنر کا دونوں ٹیموں کی حمایت کا اعلان

کراچی: پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی سیریز میں دونوں ٹیموں کی حمایت کا اعلان کردیا۔

برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنرپاک انگلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھنے کے لیے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم پہنچے اور انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ آج بہت تاریخی دن ہے،انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد پاکستان آئی ہے، ہم نے اس موقع کے لیے گزشتہ تین سال بہت کام کیا،امید ہے سیریز تاریخی ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ بطور سفارت کار دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں، انہوں نے سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم، وقار یونس سمیت دیگر کمٹٹیٹرز سے بھی ملاقات کی۔

Many of you will wonder who I’m supporting. Like a good diplomat, I’m prepared either way…#PAKvsEng #UKSePK #EkSaath4Cricket @TheRealPCB @ECB_cricket pic.twitter.com/XIuPsiioUa

— Christian Turner (@CTurnerFCDO) September 20, 2022