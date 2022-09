وزیراعظم اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکا پہنچ گئے

اسلام آباد / نیو یارک: وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکا پہنچ گئے۔

وزیراعظم نے نیویارک پہنچنے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم یو این ہیڈکوارٹر پہنچے جہاں اُن کی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن سے رسمی ملاقات ہوئی۔

وزیراطلاعات کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا آج کا دن مصروف رہے گا کیونکہ وہ اجلاس کے بعد سائیڈ لائن ملاقاتیں کریں گے اور متعدد اعلیٰ سطح کی تقریبات میں شرکت بھی کریں گے۔

وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے وفد کی سطح پر آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کارل نہامر کی ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر خزانہ مفتاح اسمعیل اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی موجود تھے۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif leaving for the UN HQs to attend a Welcome Reception hosted by the UN Secretary General, H.E Mr. Antonio Guterres for the Heads of States/Governments participating in the 77th Session of UN General Assembly (UNGA77). #PMPakatUNGA pic.twitter.com/reomHG23yW

شیڈول کے مطابق اقوام متحدہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیراعظم شہباز شریف فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اسپین کے صدر پیڈرو سانچیز پیریز کاسٹیجن اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔

بعد از دوپہر کو وزیر اعظم شہباز کی نیویارک ٹائم کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ بیٹھک ہوگی اور وہ ٹائمز سینٹر میں انٹرویو دیں گے۔ اس کے بعد ان سے امریکی خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی جان کیری ملاقات کریں گے۔

مزید پڑھیں: پاکستان میں سیلاب کے المیے کودنیا کے سامنے پیش کروں گا، وزیراعظم

وزیراعظم شہباز امریکی صدر جوبائیڈن کی جانب سے دیے جانے والے استقبالیہ میں شرکت کریں گے، امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ اس دعوت میں وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات ہوگی۔

Reached NY a few hours ago to tell Pakistan’s story to the world, a story of deep anguish & pain arising out of a massive human tragedy caused by floods. In my address at UNGA & bilateral meetings, I will present Pakistan’s case on issues that call for world’s immediate attention

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 20, 2022