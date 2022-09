معروف بھارتی کامیڈین راجو شری واستو طویل علالت کے بعد چل بسے

دہلی: بھارتی ٹی ویژن اور فلموں کے معروف کامیڈین اداکار راجو شری واستو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔

58 سالہ کامیڈین اداکار راجوشری واستو کو دِل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں وہ ایک ماہ کی طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں۔

وہ جِم میں ورزش کرتے ہوئے اچانک گِر گئے تھے طبیعت بگڑنے پرراجوشری واستو کو دہلی کے مقامی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھاجہاں اُسی دن ان کی انجیو پلاسٹی بھی کی گئی تھی۔

تاہم طویل علالت کے بعد آج لیجنڈری کامیڈین انتقال کر گئے، ان کی موت پر سونو سود اور اجے دیوگن سمیت بھارتی انڈسٹری کے کئی نامور اداکار افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، راجوشری واستو بھارت کے سب سے کامیاب اِسٹینڈ اپ کامیڈین میں سے ایک تھے۔

In your lifetime you gifted us laughs & more laughs, on & off the screen. Your untimely demise makes me very sad. RIP Raju. 🕉 Shanti. May the Almighty give your family strength in this hour of bereavement 🙏 pic.twitter.com/RWG6AcHrid — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 21, 2022