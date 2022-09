ایان علی نے 100 کلو وزن اور ذہنی دباؤ پر کیسے قابو پایا؟ ماڈل نے بتا دیا

لندن: پاکستان شوبز انڈسٹری کی صفِ اول کی ماڈل ایان علی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کیس سے نمٹنے کے بعد اپنے بڑھتے وزن پر قابو کیسے پایا۔

معروف ماڈل ایان علی نے ٹوئٹر پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے انزائٹی اور دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے بعد کس طرح اپنا وزن کم کیا، ویڈیو میں انہیں سخت ورزشیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ایان علی نے بتایا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی (پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر) کا شکار تھیں جس کے بعد ان کا وزن 60 کلو سے 100 کلو تک چلا گیا تھا لیکن اب وہ اپنی سخت ورزش کے معمول کے بعد 58 کلوگرام ہو چکی ہیں۔

ایان نے بتایا کہ’2015 میں عدالتی کیس کے بعد ان کی دماغی صحت گرنے لگی تھی اور اگلے دو سالوں تک ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور اضطراب بڑھتا گیا‘۔

ماڈل نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا کہ ’منی لانڈرنگ، قتل، دہشت گردی ہر ہفتے مجھے ایک نئے جعلی کیس سے نمٹنا پڑتا تھا جیل کے دنوں کے جسمانی و ذہنی تشدد کی باقیات بھی ساتھ رہتیں اور نیشنل ٹی وی پر غلیظ ترین کردار کشی مسلسل تنہا رہنے پر مجبور کرتی تھیں‘۔

“If you never heal from what hurt you,you’ll bleed on people who didn’t cut you.” ✨ pic.twitter.com/KYAPj9qzOR — Ayyan (@AYYANWORLD) September 21, 2022