سیلاب کے مشکل وقت میں امریکا پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، انتھونی بلنکن

نیویارک: امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے وزیراعظم سے ملاقات میں سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور امریکا کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

وزارت اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ملاقات کی۔

اس موقع پر انہوں نے سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی کہ اس مشکل وقت میں امریکا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن تعاون کرے گا۔

US Secretary of State Anthony Blinken met Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif at the UN General Assembly.#PMPakatUNGA pic.twitter.com/PhsYXafLwv

— Prime Minister’s Office (@PakPMO) September 21, 2022