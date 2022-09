جاپانی سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کو سراہا

راولپلنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر واڈا نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی، جس میں انسانی ہمدردی کے اقدامات میں باہمی دلچسپی ، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امور میں جاپان کے کردار کی قدر کرتا ہے، ہم اپنے دوطرفہ تعلقات کو بڑھانے کے منتظر ہیں۔

جاپانی سفیر نے پاکستان میں جاری سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کو مکمل تعاون کی پیش کش کی۔

ISPR

