بالی ووڈ اداکارہ پری نیتی چوپڑا اب جاسوس کے روپ میں نظر آئیں گی

ممبئی: بالی ووڈ کی نامور اداکارہ پری نیتی چوپڑا جلد بڑے پردے پر جاسوسی کرتی نظر آئیں گی۔

اداکارہ نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی آنے والی فلم کا اعلان کرتے ہوئے اس کا ٹیزر اپ لوڈ کیا ہے پری نیتی نے بتایا کہ وہ اپنی نئی فلم ’کوڈ نیم: ترنگا‘ میں انٹیلی جنس ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔

Honoured to be on this mission for my country! 🇮🇳 Collaborating with my 2 favs – @HARRDYSANDHU and @ribhudasgupta

Let the ACTION begin! 🔥

Teaser out now: https://t.co/5TWxB4EOSD #CodeNameTiranga releasing in cinemas on 14th October 2022.

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 22, 2022