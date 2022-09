شاہین شاہ آفریدی انجری سے صحتیاب، بولنگ کا آغاز کردیا

لندن: پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد بولنگ کا آغاز کر دیا۔

شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے بولنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی گئی ہے۔

Your success belongs to Allah,not your mindset. pic.twitter.com/RP8l7RTMcZ

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) September 24, 2022