شوہر کے ہاتھوں بیوی کے ہولناک قتل پر شوبز شخصیات کا اظہار افسوس

لاہور: اسلام آباد میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے ہولناک قتل کے واقعے پر شوبز شخصیات نے بھی گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جلد انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے نواحی علاقے چک شہزاد میں گزشتہ روزسارہ بی بی کو مبینہ طور پر ڈمبل سے قتل کر دیا گیا۔ سارہ کا شوہر شاہ نواز اس کیس میں مرکزی ملزم ہے جو معروف صحافی ایاز امیر کا بیٹا ہے۔

اداکارہ ماہرہ خان نے ٹوئٹر پر سارہ بی بی کے بہیمانہ قتل کے واقعے کی شدید مذمت کی۔

ماہرہ خان نے سوال اٹھایا کہ کب تک خواتین قتل ہوتی رہیں گی اور انہیں آخر کب انصاف ملے گا؟ انصاف میں دیر کرنا انصاف نہیں ہے۔

While we haven’t still achieved #justicefornoor & many many others, here’s another appeal for #JusticeForSarah

Heart broken, may Allah give patience to their families to deal with such gut wrenching tragedies!

— MAWRA HOCANE (Hussain) (@MawraHocane) September 23, 2022