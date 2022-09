مریم اورنگزیب کو لندن میں ہراساں کرنے پر وزیراعظم کا غم و غصے کا اظہار

اسلام آباد: وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو لندن میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر وزیراعظم شہباز شریف نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں مریم اورنگزیب سے تحریک انصاف لندن کے کارکنوں کی بدتمیزی پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مریم اورنگزیب نے اپنے عمل سے ہراساں کرنے والوں اور ان کے حامیوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔

انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کارکنوں کے ہراساں کرنے پر جس ظرف کا مظاہرہ کیا وہ قابل فخر ہے۔

The manner in which Marriyum Aurangzeb dealt with the harassment from the PTI supporters shows her grace. By her calm & honorable conduct, she exposed the ugly face of the harassers & their promoters.

We are proud of her.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 25, 2022