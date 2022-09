عالیہ بھٹ کی پہلی ہالی ووڈ فلم کے سوشل میڈیا پر چرچے

ممبئی: بھارت کی مقبول ترین اداکارہ عالیہ بھٹ نے اپنی ہالی ووڈ فلم کی پہلی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔

گنگو بائی سے کامیابی کی بلندیوں کو چھونے والی کم عمر اداکارہ عالیہ بھٹ نے حال ہی میں ہالی ووڈ میں اپنا ڈیبیو دیا ہے۔

وہ 2023 میں ہالی ووڈ کی فلم ’ہارٹ آف اسٹون‘ میں اداکاری کے جوہر دکھاتی نظر آئیں گی، اداکارہ نے اس فلم پہلی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کی ہےجس کو مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔

The first look of Heart Of Stone and Keya!💗

Coming to @NetflixIndia in 2023🍿 #Tudum pic.twitter.com/8rpUO8ovaQ

— Alia Bhatt (@aliaa08) September 24, 2022