پاکستانی ماڈل البا باجوہ کی نیٹ فلکس سیریز کے زریعے ہالی ووڈ میں انٹری

ٹورنٹو: پاکستانی فیشن ماڈل البا باجوہ نیٹ فلکس سیریز میں کاسٹ کر لیے گئے ہیں۔

الباباجوہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹریمنگ سائٹ نیٹ فلکس کے زریعے ہالی ووڈ میں انٹری دینے والے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ انہیں نیٹ فلکس سیریز میں کاسٹ کر لیا گیا ہے اور وہ ماڈلنگ سے اداکاری کے شعبے میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔

A lot of you texted me to respond cause it’s the perfect time, but I chose not to, because my success is my response.

I wish you all the very best,

Alba.

Thanks @HELLO_Pak pic.twitter.com/PzoBltWbc6

— alba bajwa (@albabajwa) September 26, 2022