گریمی ایوارڈ یافتہ امریکی گلوکار کولیو کی دوست کے گھر سے لاش برآمد

لاس اینجلس: گریمی ایوارڈ یافتہ 59 سالہ امریکی گلوکار کولیو اپنے دوست کے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق گینگسٹاز پیراڈائزسے مشہور ہونیوالے امریکی ریپر کولیو گزشتہ روز مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، گلوکار کی اچانک موت نے مداحوں کو صدمے سے دوچار کردیا۔

کولیو کے مینیجر جیریز پوسی کے مطابق کولیو لاس اینجلس میں ایک دوست کے گھر پر موجود تھے جہاں وہ واش روم میں تھے کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہوئی۔

تاہم تحقیقاتی اداروں نے آنجہانی گلوکار کی موت کی اصل وجہ جاننے کیلئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

#Rapper #Coolio dead at 59 https://t.co/Cw3kSH8g9m via @nbcnews

“As far as what I know now is that he was at a friend’s house and was in his bathroom and had a #heartattack,” said his manager, Jarez Posey.#SuddenDeath

— PlethoraNews (@plethoranews) September 29, 2022