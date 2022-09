چھٹا ٹی 20: پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری

لاہور: چھٹے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔

پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 ٹی 20 میچز کی سیریز کا چھٹا میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جارہا ہے، قومی ٹیم کو سیریز میں تین دو سے برتری حاصل ہے۔

دونوں ٹیموں نے آج کے میچ میں دو دو تبدیلیاں کی گئیں ہیں، انگلینڈ نے مارک ووڈ اور کرس ووکس کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا جبکہ قومی ٹیم میں محمد رضوان کی جگہ محمد حارث اور حارث رؤف کی جگہ شاہ نواز دھانی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

Pakistan’s T20I player No.99 @iamharis63 gets his debut cap from @iMRizwanPak #PAKvENG | #UKSePKpic.twitter.com/dQZj4RzyYA

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 30, 2022