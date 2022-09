دنیا کی سب سے بڑی اسکرین پر شاہ رخ خان کی تشہیری وڈیو

دبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان ایک تشہیری ویڈیو میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر نظر آئے۔

برج خلیفہ کے سامنے ڈانسنگ فاؤنٹین پر اداکار کی مشہور فلم’اوم شانتی اوم‘ کا ٹائٹل سانگ بھی بجایا گیا۔

برج خلیفہ کے اس منظر کی ویڈیوز تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

MEGASTAR #ShahRukhKhan being on Burj Khalifa for the 4th time..❤️‍🔥

By far the highest any actor in the world has ever achieved this feat.

When SRK said “I am the last of stars” he truly meant it..👑✨ pic.twitter.com/GGox5ZwYWb

— ᏞᏌᏟᏆFᎬᎡ🔥 (@FANwallagaurav) September 28, 2022