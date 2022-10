ماہرہ خان نے لباس پر تنقید کرنے والی خاتون کو کرارا جواب دے دیا

کراچی: پاکستان شوبز کی سُپر اسٹار ماہرہ خان نے لباس پر تنقید کرنے والے ناقدین کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔

ماہرہ خان کو ٹورنٹو میں منعقد ہونے والے ہم ایوارڈ شو میں پہنے گئے لباس پر تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ جس پر ماہرہ خان نے وائرل ویڈیو پر تنقید کرنے والی ناقد خاتون کو کرارا جواب دیتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ ’وہ جو کرتی آئی ہیں، وہ کرتی رہیں گی‘۔

رافعہ زکریا نامی ٹوئٹر صارف نے ماہرہ خان کی ہم ایوارڈز کی ایک وائرل ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہوئے لکھا کہ تھا کہ ’اب اداکارہ ویڈیو میں پہنے ہوئے چاروں جوڑے سیلاب متاثرین کو عطیہ کردیں گی‘۔

I am sure she will donate all four dresses to flood victims and everything will be ok.

ناقد خاتون نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ ’پاکستانی اداکار ٹورنٹو میں ہم ایوارڈز شو کے نام پر چھوٹے سے علاقے میں سجائے گئے ریڈ کارپٹ پر مشہور شخصیات ہونے کا ڈراما رچا رہے ہیں، انہوں نے مزید لکھا کہ ’ایوارڈز شوز میں ہم ٹی وی کو ہی فائدہ ہوتا ہے‘۔

You know what’s pathetic…. Pakistani TV drama stars pretending to be international celebrities at some shabby little red carpet in some corner of suburban Toronto Oh and @Humtvnetwork “award show” in which HumTV productions get awards…. Like seriously wth https://t.co/cy97TL5ieu — Rafia Zakaria (@rafiazakaria) September 29, 2022



ماہرہ خان نے مذکورہ خاتون کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ ’پاکستانی شوبز شخصیات کچھ بھی کرلیں مگر کوئی بھی شخص ان سے خوش نہیں ہوگا‘۔

اداکارہ نے مزید لکھا کہ ’وہ متاثرین کی مدد کرنے سمیت دیگر فلاحی کاموں میں اپنے حصے کا کام کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی‘۔

ماہرہ نے کہا کہ ’ہاں وہ انہیں دکھانے کے لیے فلاحی کام کرتے وقت کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر انہیں خوش کر سکتی ہیں مگر پھر بھی لوگ ان سے خوش نہیں ہوں گے اور کہیں گے کہ شوبز شخصیات فلاحی کام کرتے وقت بھی دکھاوا کرتی ہیں‘۔

Its never ok for us – the artists of your country!

I have and will continue to do my part. If it makes you happy, I can take some pictures while at it. Oh but then it’ll be – showing off doing charity. The unkind commentary never ends. You do you. I will do me. ✌🏼 https://t.co/h6gNNeJIAj

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) September 30, 2022