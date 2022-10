پی ٹی آئی کا سائفر کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کا مطالبہ

اسلام آباد: پاکستان تحریک انصاف نے سائفر اور آڈیو لیکس کے معاملے پر ایف آئی کی تحقیقات کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کا مطالبہ کردیا۔

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ ’عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی، اس ضمن میں سائفر کی تحقیقات پرحکومتی آمادگی درست سمت میں قدم ہے لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا گیا کمیشن کرے تاکہ دودہ کا دودہ اور پانی کا پانی ہو سکے۔

انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن ہی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقیقیت آشکار ہوسکے۔

مزید پڑھیں: سائفر آڈیو لیکس؛ وفاقی کابینہ نے عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی منظوری دیدی

ایک اور ٹویٹ میں فواد چوہدری نے حکومتی فیصلے کے نوٹی فکیشن کی کاپی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ’سائفر موصول ہونے کی تاریخ سب بتا رہی ہے، امید ہے کہ آزادانہ تحقیقات شروع ہونے کے بعد مریم نواز اپنے مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی‘۔

The Date of Cypher says it all:) let’s investigate hope @MaryamNSharif will not change her position on Cypher investigation by independent commission in coming days pic.twitter.com/yRePwmZlgV

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) October 2, 2022