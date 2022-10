مارشل آرٹسٹ کا نن چاقو سے سر پر رکھے سب سے زیادہ ناریل پھوڑنے کا ریکارڈ

بنگور: بھارتی ریاست کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے نن چاقو سے سر پر رکھے سب سے زیادہ ناریل پھوڑنے کا عالمی ریکارڈ بنا لیا۔

گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ مارشل آرٹ کے ماہر کے وی سیِد والا نے ایک منٹ میں سر پر رکھے 42 ناریل نن چاقو سے پھوڑ کر ریکارڈ بنایا۔

انہوں نے دائرے میں بیٹھے لوگوں کے سروں پر رکھے ناریل باری باری نن چاقو کی مدد سے پھوڑے اور اس عمل کو ایک منٹ تک بغیر کسی وقفے کے جاری رکھا۔

New record: Most coconuts on heads smashed with a nunchaku in one minute – 42 by KV Saidalavi (India)

He starts slow, but once he gets going there is no stopping pic.twitter.com/IRmlLtxLPl

— #GWR2023 OUT NOW (@GWR) October 1, 2022