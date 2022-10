بھارتی انتہا پسندوں نے سیف علی خان کو ’مسلمان دہشتگرد ‘قرار دے دیا

ممبئی: بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان کی نئی فلم ’ آدی پروش‘ کا ٹیزر یلیز ہوتے ہی فلم تنقید کی زد میں آگئی۔

سوشل میڈیا پر بھارتی انتہا پسندوں نے سیف علی خان کی نئی فلم کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اداکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

بھارتی انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ فلم میں روان کے بجائے مسلمان دہشتگرد کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو تکلیف پہنچائی ہے۔

Why does the Censor Board certify such films that misrepresent history ? https://t.co/eH0kxRjNcn #BoycottAdipurush #BoycottbollywoodCompletely pic.twitter.com/7vWoQzSOVx

سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین نے فلم کا ٹیزر دیکھنے کے بعد سیف علی خان اور ان کی فلم کے خلاف بائیکاٹ مہم کا آغاز کرتے ہوئے اداکار کو ’مسلمان دہشتگرد‘ قرار دیا ہے۔

مذہبی تناظر میں بنائی جانے والی اس فلم کے مرکزی کرداروں میں سیف علی خان کے علاوہ پرابھاس، کیرتی سینن اور سنی سنگھ نظر آئیں گے۔

We will not accept the Islamization of the great devotee of our Shiv Ji.#BoycottbollywoodCompletely #Adipurush @GemsOfBollywood pic.twitter.com/bBskrbOYIA — Vishakha Tandon🇮🇳 (@TandonVishakha) October 2, 2022