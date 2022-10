اونٹ مالک کے ساتھ فرنچ فرائز خریدنے پہنچ گیا، ویڈیو وائرل

لاس ویگس: امریکا میں ایک شخص کے اونٹ کے ہمراہ ریسٹورانٹ کے ڈرائیو تھرو میں فرنچ فرائز لینے جانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

امریکی ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں ایک شخص اونٹ کے ساتھ ریسٹورانٹ کے ڈرائیو تھرو میں فرنچ فرائز خریدنے پہنچا۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے ریسٹورانٹ کے عملے نےمعمول سے ہٹ کر گاہک کی آمد پر خوب قہقہے لگائے۔

‘Sir, this is an In-N-Out Burger’ — An animal handler and his camel were filmed going through a fast food drive-through on foot in Las Vegas. According to Storyful, the camel is a 12-year-old named Fergie who ‘loves french fries.’ pic.twitter.com/FE1gBQSAfu

— NowThis (@nowthisnews) October 7, 2022