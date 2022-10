ملک میں کورونا کی شرح میں معمولی کمی، مزید 51 مثبت کیسز رپورٹ

اسلام آباد: ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 51 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ، جب کہ 38 مریضوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔

COVID-19 Statistics 08 October 2022

Total Tests in Last 24 Hours: 13,736

Positive Cases: 51

Positivity %: 0.37%

Deaths: 00

Patients on Critical Care: 38

— NIH Pakistan (@NIH_Pakistan) October 8, 2022