ہربھجن سنگھ کی عید میلاد النبی ﷺ پر مبارک باد

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ اسپینر ہربھجن سنگھ نے ولادت النبی ﷺ کے موقع پر مبارک باد پیش کی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ہربھجن سنگھ نے ولادت النبی ﷺ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ’میں پیغمبر محمد ﷺ کی پیدائش پر سب کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی کی مبارک باد پیش کرتا ہوں‘۔

انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس مبارک دن کے وسیلے سے ہماری زندگی میں روشنی، امید، امن اور خوشحالی لائے اور ہمیں نبی ﷺ کی تعلیمات پر چلنے کے ساتھ ہم آہنگی اور اجتماعی فلاح کی راہ پر گامزن کرے۔

On the holy occasion of birthday of Prophet Muhammad, I wish all a very happy Eid-e-Milad-un-Nabi. May this auspicious day bring light, hope, peace and prosperity in everybody’s life. Let the teachings of the Prophet guide us on the path of harmony and collective welfare.

