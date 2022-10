ویب سیریز ’تالی‘ میں سشمیتا سین کے ٹرانس ایکٹیوسٹ کردار پر تنقید

ممبئی: بالی ووڈ کی معروف اداکارہ سشمیتا سین اپنی نئی ویب سیریز ’تالی‘ میں ٹرانس ایکٹیوسٹ کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا نشانہ بن گئیں۔

سابق مس یونیورس نے انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کے ساتھ نئی ویب سیریز ’تالی‘ سے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے۔

اس تصویر میں اداکارہ کو سرخ اور سبز ساڑھی میں ملبوس اور ماتھے پر ایک بڑی مرون رنگ کی بِندی لگائے دیکھا جاسکتا ہے۔

ویب سیریز ’تالی‘ ایک گوری ساونت نامی ٹرانسجینڈر کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔

I love watching her on screen but would have been a great step to actually have a transgender

person play this role. There are very few roles in cinema which are carved for transgender people currently & if they are not cast in that, what’s the point! #taali #SushmitaSen https://t.co/Oj89K5P2X7

— Darshika (@RGinspired) October 7, 2022