ملک میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، مثبت کیسز کی شرح کم ہوگئی

اسلام آباد: ملک بھر میں کورونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا، جس کے باعث مثبت کیسز کی شرح اور متاثرہ مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔

COVID-19 Statistics 11 October 2022

Total Tests in Last 24 Hours: 7,247

Positive Cases: 34

Positivity %: 0.47%

Deaths: 00

Patients on Critical Care: 24

— NIH Pakistan (@NIH_Pakistan) October 11, 2022