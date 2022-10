بھارت میں سبزی خور مگرمچھ کی آخری رسومات ادا

بھارت کی ہندو برادری نے مندر کے تالاب میں کئی برس سے مقیم مگرمچھ کی بھی آخری رسومات ادا کردی گئیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق مگر مچھ کی انسانوں کی طرح آخری رسومات کی ادائیگی کا واقعہ بھارتی ریاست کیرالہ میں پیش آیا جہاں مندر کے تالان میں کئی برس سے موجود 75سالہ بابیہ نامی مگرمچھ طویل علالت کے بعد دم توڑ گیا۔

مگرمچھ اتوار کے روز تالاب میں مردہ حالت میں پایا گیا جس کے بعد اسے فریزر میں رکھا گیا تاکہ عوام مگرمچھ کا آخری دیدار کرسکیں، اس دوران شہریوں نے مگرمچھ پر پھول بھی نچھاور کیے بعدازاں مگر مچھ کی آخری رسومات ہندو رسم و رواج کے مطابق ادا کی گئیں۔

مندر کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ مندر کے تالاب میں رہنے والا مگرمچھ تالاب میں مچھلیاں اور کچھوے ہونے کے باوجود انہیں کھاتا نہیں تھا بلکہ مگر مچھ کو مندر انتظامیہ کی جانب کھانا فراہم کیا جاتا تھا جو اکثر ابلے ہوئے چاول اور سبزیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔

Babiya, the god’s own crocodile of Sri Anantapura Lake temple has reached Vishnu Padam.

The divine crocodile lived in the temple’s lake for over 70years by eating the rice & jaggery prasadam of Sri Ananthapadmanabha Swamy & guarded the temple.

May she attain Sadgati, Om Shanti! pic.twitter.com/UCLoSNDiyE

