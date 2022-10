بالی ووڈ کنگ خان کا امیتابھ بچن کو 80 ویں سالگرہ پر منفرد خراج تحسین

ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے ممبئی فلم نگری کے شہنشاہ امیتابھ بچن کو ان کی 80 ویں سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔

اس موقع پر شاہ رخ خان نے عہد ساز اداکار کے نام ایک محبت و عقیدت پر مبنی پوسٹ شیئر کی۔

One thing to learn from this great man, actor, superstar, father and superhuman is to never back away….instead learn….level up and launch again and again….forever. May you always be healthy and entertain our grand children also. Love you sir @SrBachchan pic.twitter.com/2biJ6bK9xU

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 11, 2022