وزیرِاعظم شہباز شریف قازقستان پہنچ گئے

استانہ: وزیرِ اعظم شہباز شریف (CICA) سیکا کے چھٹے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر قازقستان پہنچ گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف سیکا کے چھٹے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر قازقستان پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ایشیاء میں تعامل اور اعتماد سازی کے اقدامات پر کانفرنس Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کے ارکان اور اعلی حکام پر مشتمل وفد وزیرِ اعظم کے ہمراہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کل اجلاس سے خطاب کریں گے، وہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایشیا بھر کے ممالک کے درمیان بات چیت، افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک منفرد فورم کے طور پر سیکا کی اہمیت کو واضح کریں گے۔

وزیراعظم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر کو بھی اجاگر کریں گے، سربراہی اجلاس کے موقع پر، وزیر اعظم مختلف سیکا رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جن کا مقصد ان ممالک کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔