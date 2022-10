آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول کے نوسیری سیکٹر کا دورہ

راولپنڈی: آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے نوسیری سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ایل او سی کے دورہ کے موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف کو ایل او سی کی تازہ ترین آپریشنل صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔

چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کے دوران مسلسل چوکسی اور آپریشنل تیاریوں کے لیے ان کی تعریف کی۔

Army Chief General Qamar Javed Bajwa visited Nauseri Sector along Line of Control (LOC) on Saturday. The army chief was briefed on the formation of troops and their operational vigilance and preparedness.#etribune #news #generalqamarjavedajwa pic.twitter.com/mX2kGOkWYm

