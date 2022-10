آسٹریلیا کیخلاف ویرات کوہلی کا باونڈری پر ایک ہاتھ سے ناقابل یقین کیچ

Stunning Catch by Virat Kohli and Yorkers by lord Shami 🛐#INDvAUS pic.twitter.com/1dsNr1Bwyh

— 𝑺𝑶𝑯𝑨𝑰𝑳`ˡᵘᶜᶦᶠᵉʳ (@pratikxlucifer) October 17, 2022