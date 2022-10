گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ’پیر‘ کو ہفتے کا بدترین دن قرار دے دیا

لندن: گینیز ورلڈ ریکارڈز نے بالآخر ’پیر‘ کے دن کو ہفتے کا بدتر دن قرار دے دیا۔

دنیا بھر میں زیادہ تر افراد کی چاہے وہ ملازمین ہوں یا طلبا، ہفتہ اور اتوار کے روز چھٹی کرتے ہیں۔ دو دن آرام کے بعد پیر کے روز دوبارہ معمولاتِ زندگی کا شروع ہونا لوگوں پر گراں گزرتا ہے۔

دنیا بھر میں ’پیر‘ کے دن کے لیے لوگوں کے ملے جلے احساسات کے پیشِ نظر گینیز ورلڈ ریکارڈز نے اس دن کو ہفتے کا بدترین دن قرار دے دیا۔

گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے یہ اعلان ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں کیا گیا۔

we’re officially giving monday the record of the worst day of the week — Guinness World Records (@GWR) October 17, 2022

پوسٹ کے بعد ٹوئٹر صارفین کی جانب بھرپور ردِ عمل کا اظہار کیا گیا۔ ایک صارف نے لکھا ’پیر کا دن اس ہی لائق ہے۔‘

I stand for this. Monday deserves it — Shreya Elizabeth (@Shreya_Elle) October 17, 2022



ایک اور صارف کا کہنا تھا ’میں اس ہی وجہ سے پیر کے روز چھٹی کرتا ہوں۔‘

I take mondays off just for this reason — Jimmy mcgill (@TheOrignalFoley) October 17, 2022

ایک اور صارف نے لکھا ’ایسا کرنے میں بہت دیر لگی۔‘