کشمیری فوٹو جرنلسٹ کو بھارت نے دوسری مرتبہ بیرون ملک سفر سے روک دیا

نئی دہلی: مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی پولٹزر انعام یافتہ فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد مٹو کو بھارت نے دوسری مرتبہ بیرون ملک سفر سے روک دیا۔

ٹویٹر پوسٹ میں ثنا ارشاد نے لکھا ہے کہ وہ پولٹزر ایوارڈ وصول کرنے کیلئے نیویارک جارہی تھی لیکن دہلی ائرپورٹ پر امیگریشن حکام کی جانب سے انہیں روک دیا گیا۔

I was on my way to receive the Pulitzer award ( @Pulitzerprizes) in New York but I was stopped at immigration at Delhi airport and barred from traveling internationally despite holding a valid US visa and ticket. pic.twitter.com/btGPiLlasK

— Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 18, 2022