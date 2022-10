جیمز بانڈ ہیرو کو فلموں میں ملنے والا شاہی ایوارڈ حقیقت میں مل گیا

لندن: جیمز بانڈ فلم سیریز کے مشہور اداکار ڈینیئل کریگ کو برطانوی شاہی خاندان کی طرف سے ’دی آرڈر آف سینٹ مائیکل اینڈ سینٹ جارج‘ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

54 سالہ اداکار نے پانچویں اور آخری بار جیمز بانڈ کی فلم میں پچھلے برس اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی ایوارڈ ہے جو جیمز بانڈ فلم میں ایجنٹ بانڈ کو سرکاری خدمات پر مل چکا ہے۔

We’ve been expecting you…

🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022