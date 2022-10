زباں فہمی : گھڑنا یا گڑھنا؟

زباںفہمی نمبر 160

بات یوں شروع ہوئی کہ سات اکتوبر 2022ء کو صبح صبح، ہمارے بزرگ معاصر محترم احمدعلوی نے ہندوستان سے ایک قطعہ ارسال فرمایا جو خاکسار نے اپنی واٹس ایپ بزم زباں فہمی میں پیش کردیا۔ قطعہ یوں تھا:

کم پڑھوں کے واسطے اعراب لکھنے چاہییں

’ب‘ کے اوپر تھا زبر ا ور پیش اَزخود گڑھ لیا

بات اتنی سی تھی ، اِس سے ہوگئی اپنی طلاق

میں نے تو بَڑھیا لکھا تھا، اُس نے بُڑھیا پڑھ لیا

احباب نے اس بارے میں استفسار اور اظہارِرائے شروع کیا تو میری طرح، اکثریت کی رائے یہی تھی کہ اصل لفظ ’گڑھنا‘ نہیں، بلکہ ’گھڑنا‘ ہے۔ خود مجھے بھی اشتباہ ہوگیا کہ لفظ تو ’گھڑنا‘ ہی ہے، مگر ’گڑھنا‘ بھی مستعمل ہے، جبھی تو ہمارے بزرگ دوست نے برتا ہے۔

اب تحقیق کا سفر شروع ہوا۔ معلوم ہوا کہ آن لائن لغات نے ’گڑھنا‘ کو باقاعدہ لفظ سمجھ کر اُس کے معانی ومفاہیم وہی درج کردیے جو ’گھڑنا‘ کے ہیں اور لگے ہاتھوں انگریزی میں ترجمہ بھی کردیا۔ جہاں تک مندرجہ بالا قطعے کی بات ہے تو فاضل بزرگ معاصر محترم شہاب الدین شہابؔ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاعر نے قافیہ باندھنے کے لیے ’گھڑنا‘ کی جگہ ’گڑھنا‘ لکھا ہے۔

جب چھے دن گزرنے کے بعد، شاعر موصوف سے براہ راست استفسار کیا تو اُنھوں نے فرمایا: ’’جی آپ نے درست فرمایا… لفظ میں قافیے کی مناسبت سے تحریف کی گئی ہے۔ معذرت خواہ ہوں‘‘۔

’گڑھنا‘ بنیادی طور پر کوئی لفظ ہی نہیں، یعنی یہ لفظ ’گڑھ‘ بمعنی قَلعہ، حِصار، کوٹ (نیز نگر، علاقہ، جگہ ، مقام;ظرفیت کے لیے مرکب میں، خصوصاً اسمائے خاص میں جُزوِ دُوَم کے طور پر، جیسے علی گڑھ ، اعظم گڑھ وغیرہ) سے بنا ہوا نہیں، جیسا کہ سماعت میں دھوکا ہوتا ہے، بلکہ محض عوام النّاس کے صوتی تلفظ کی بِناء پر فرض کرلیاگیا اور اسے بھی رائج ومروج کے اصول کے تحت بعض لغات میں جگہ مل گئی، ورنہ اصل لفظ وہی ہے۔

گھڑنا جس کے معانی ہیں: 1)۔ بنانا، وضع کرنا، ساخت کرنا، 2)۔ ڈھالنا، بنانا، 3)۔ جھوٹی بات یا جھوٹا قصہ گانٹھنا، بات بنانا، افسانہ تراشی کرنا (مختصر اُردو لغت، ناشر، اردو لغت بورڈ: جلد دوم)۔ یہاں وضاحت ضروری ہے کہ پرانے لوگ ’گڈھ‘ لکھ کر ’گڑھ‘ ہی پڑھا کرتے تھے اور اَب بھی پرانی کتب میں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔

{اس ضمن میں ایک بظاہر غیرمتعلق، مگر بہت دل چسپ انکشاف یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ننھے بچوں کو، شروع شروع میں سیدھے کھڑے ہوکر چلنے میں مدد یا سہارا دینے والے کھلونے ’’گڈُولنا‘‘ کا اصل نام بھی ’’گڑُولنا‘‘ ہے۔ اب نئی نسل تو اُسی چیز کے انگریزی رُوپPram or Baby walkerسے آشنا ہے۔

بہرحال ابھی ہماری نسل کے لوگ یقیناً اسے نہیں بھولے ہوں گے، بالکل اُسی طرح جیسے (بجلی کی فراہمی میں مسلسل تعطل اور ایندھن کی قلت کے مصنوعی بحران کے سبب)، مٹی کے تیل اور لکڑیوں کے جلانے سے چولھا استعمال کرنے کی پرانی روش کا آغاز ہوچکا ہے، (اس کالم کے بروقت لکھ کر ارسال کرنے میں اس وقت، بجلی کی فراہمی میں طویل تعطل مانع ہے)، لالٹین دوبارہ بازار میں آگئی ہے..اور…لوگوں کی تعلیم وتربیت کے بڑے مرکز، فیس بک پر پوچھا جانے لگا ہے کہ ’جب فرِیج نہیں تھا تو کھانے کی چیزیں کیسے محفوظ رکھتے تھے‘۔ جواب: ’’ نعمت خانہ‘‘، ویسے اس سے بھی پہلے کی چیز، چھیِنکا‘ تھی۔

بھولنے کی مثالیں تو بہت سی ہیں، اب ہم پوتڑے کہنا بھول کر Pamper یا Diaper کہنے لگے ہیں، لاڈ پیار میں بگڑے ہوئے بچوں کو Pampered child کہنا عام ہے، مگر ایک چیز ہواکرتی تھی ، پوتڑوں کے رئیس یعنی خاندانی رئیس، جو ظاہر ہے، اب شاذہی نظرآتے ہیں}۔

نوراللغات کے فاضل مؤلف مولوی نورالحسن نیّر (1865ء تا 6ستمبر 1936ئ) نے پہلے لفظ ’گڑھنا‘ لکھا، ہندی الاصل قرار دیا، پھر لکھا، دیکھیے ، گھڑنا: 1)۔ لکڑی کو کاٹ کر ہموار کرنا جیسے بڑھئی لکڑی گڑھتا ہے، 2)۔ زیور بنانا جیسے سُنار، زیور گڑھتا ہے، ؎ بنیں گے کس کا زیور چاند سورج+گڑھا کرتے ہیں زَرگر چاند سورج (آتشؔ)، 3)۔ کنایۃً کوئی بات بنانا۔ اس کے بعد فاضل مؤلف کا بیان چونکانے والا ہے: ’’گھڑنا اور گڑھنا دونوں صحیح ہیں۔ شعراء کے کلام میں گڑھنا کہیں نہیں ملا، لکھنؤ میں زبانوں پر گڑھنا اور دہلی میں گھڑنا ہے‘‘۔ گویا حضرت نے خواجہ حیدرعلی آتشؔ کا شعر نقل کرتے ہوئے لکھنوی املاء برتا ہے۔ مولوی سید احمددہلوی صاحب نے اپنی متشدد تحقیقی اُپچ کے سبب، لفظ ’گڑھنا ‘ درج نہیں کیا۔

البتہ شاعر اور صاحب ِ ذوق ہونے کے سبب، فرہنگ آصفیہ میں یہ باب بھی، اشعار کے ساتھ، خوب باندھا (بات کی بات ہے کہ صاحبِ نوراللغات، خود تو وکیل تھے، مگر اُن کے والد گرامی حضرت محسنؔ کاکوروی نامور نعت گو تھے، مجھے فی الحال کوئی حوالہ دستیاب نہیں، مگر گمان ہے کہ نیرؔ تخلص تھا تو موصوف شاعر بھی ہوں گے۔ نعت کائنات نامی ایک ویب سائٹ نے ان کا نام فہرست نعت گو شعراء میں شامل کیا ہے، مگر اُن کی نعت گوئی یا شاعری کا کوئی ذکر نہیں کیا)۔ ابتداء میں ایک نامانوس محاورہ درج ہے، ’’گھڑے کُمہار، بھرے سنسار‘‘ اور پھر صابرؔ دہلوی کا یہ شعر نقل کیا ہے:

کہیں نہ داد ملی ، مثلِ نالہ ٔ زنجیر

کچھ ایسے لفظ گھڑے ہیں میرے فغاں کے لیے

فعل متعدی ’گھڑنا‘ کے مفاہیم، آن لائن لغت ’ریختہ ‘ نے محولہ بالا دوبڑی اور مستند لغات سمیت، مختلف لغات سے جمع کرکے یوں نقل کیے ہیں: بنانا، وضع کرنا، ساخت کرنا، واقع ہونا، آپڑنا، تراشنا، کاٹ کر ہموار کرنا، اینٹ پتھر وغیرہ کو تراش کر درست کرنا، زیور بنانا (سونے چاندی وغیرہ سے)، ڈھالنا، بنانا، گوندھ کرروٹی وغیرہ بنانا، جھوٹی بات یا جھوٹا قصہ گانٹھنا، بات بنانا، افسانہ تراشی کرنا، مارنا، پیٹنا، زدوکوب کرنا، لکڑی یا جوتی سے مارنا۔ گَھڑنا سے متعلق محاوروں میں ’’سَر گَھڑْنا‘‘ (ذِمّے ڈالنا، سر تھوپنا)، کَہانی گَھڑْنا (اپنے دماغ سے کوئی بات یا قصہ بنانا؛ قصہ گھڑنا، جھوٹ بولنا، ہرزہ سرائی کرنا، بے بنیاد بات کہنا)، آنکھ گَھڑْنا (لوہے کی سلاخوں یا سیمنٹ کی جالیوں وغیرہ میں حلقے یا آنکڑے بنانا)، قِصَّہ گَھڑْنا (جھوٹا قصّہ بنانا، بے بنیاد کہانی بنانا)، شِعْر گَھڑْنا (تُک بندی کرنا، شعر کہنا، شاعری کرنا)،

بات گَھڑْنا (دل سے غلط بات بنا کے کہنا، بات بنانا)، باتیں گَھڑْنا (باتیں بنانا ;بیشتر مفروضہ، فرضی واقعات یا گفتگو وغیرہ، بیان کرنا)، لَفْظ گَھڑْنا (لفظ بنانا، لفظ اختراع کرنا)، تَقْدِیر گَھڑْنا (قسمت وضع کرنا، تقدیر کو بنانا)، بیڑی گَھڑْنا (لوہا گلا کر بیڑیاں بنانا)، زیوَر گَھڑْنا (زیور بنانا;سونے چاندی وغیرہ کا، پَتَّھر گَھڑْنا (سنگ تراشی: پتھر کو کاٹ چھانٹ کر تعمیری ضرورت کے لائق بنانا)، حِکایَت گَھڑْنا (بے بنیاد کہانی بیان کرنا)، فِقْرے گَھڑْنا (دل سے باتیں بنانا، نئی نئی باتیں گھڑنا)، لُغَت گَھڑْنا (رک: لغت تراشنا، اپنی طرف سے لفظ بنانا)، بات جی سے گَھڑْنا (جھوٹی بات بنانا، اپنی طرف سے من گھڑت بات کہنا): ؎ سلسلہ بات کا بگڑتا ہے+ نامہ بر بات جی سے گھڑتا ہے۔ داغؔ;نوراللغات)، بات دِل سے گَھڑْنا (رک: بات دل سے جوڑنا)۔

گھڑنا سے بات چل نکلی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں استعمال ہونے والا ’گھڑا‘ یعنی مٹی کا مٹکا بھی یاد آتا ہے جو آج کم کم نظرآتا ہے، مگر پھر وہی بات کہ بجلی فراہم کرنے والے اداروں کی مسلسل نااہلی، ناقص کارکردگی اور فرِیج کے مصنوعی ٹھنڈے پانی کے نقصانات کے پیش نظر، گھڑے اور صُراحی کا دَور بھی واپس آسکتا یا لایا جاسکتا ہے۔

گھڑے سے جُڑی ہوئی ترکیب ’گھڑے پانی کے پڑنا‘ فعل لازم ہے، مگر استعمال محاورے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی ایک اور شکل ہے، ’’گھڑوں پانی پڑنا‘‘۔ فرہنگ آصفیہ کے بیان کی رُو سے ’’پانی کے گھڑے بھرنا زیادہ بولتے ہیں‘‘ بمعنی نہایت شرمندگی ہونا، شرم کے پسینوں میں نہانا۔ اسیرؔ لکھنوی کا شعر ہے:

تِرے کانوں کے آگے کان، گُل اکثر پکڑتے ہیں

حضورِ چشم ِ نرگس پر گھڑے پانی کے پڑتے ہیں

کیا کہنے صاحب! ایسی دقت پسندی کہ انسان مطلب پر غور ہی کرتا رہ جائے…اب کتابوں ہی تک محدود ہے۔

’گھڑا‘سے جُڑا ہوا ایک لفظ ’گھڑانا‘ یعنی گھڑوانا، بنوانا (جیسے گہنا یعنی زیور گھڑانا) بھی ہے۔ اس فعل متعدی کے ذیل میں فرہنگ آصفیہ نے ایک گیت کا مکھڑا بطور مثال پیش کیا ہے:

رات کہا، سیّاں! گہنا گھڑا دوں، بھور بھئے دِکھلانے لاگے، اَنکھیاں، نہ مانوں رے لبار،توری بَتیاں

زیورگھڑنے یعنی بنوانے کی اُجرت یا مزدوری کو اِن دنوں تو (دکانداروں کی بولی کی تقلیدمیں) ’’بَنوائی‘‘ کہا جانے لگا ہے، مگر اِس کے لیے پرانا لفظ ہے، ’گھڑائی‘ ۔ پنجاب میں یہی لفظ ’گھڑت‘ یعنی ساخت یا بناوٹ کے معنوں میں استعمال ہوا کرتا تھا۔ گھڑت (اسم مؤنث بمعنی بناوٹ، ساخت ، تصنع) کی مثال سمجھانے کے لیے مولوی سید احمد دہلوی صاحب نے بہادرشاہ ظفرؔ کے تین اشعار لکھے ہیں، جن میں ایک یہ ہے:

اے عشق تو بھِڑائے ہے، لوہے سے موم کو

ہوتی ہے شمع کے لیے گُلگیر کی گھڑت

گھڑت کا ایک اور مطلب ہے، بنائی ہوئی (یعنی گھڑی ہوئی) بات، اصل کے بَرخِلاف بات، جھوٹی بات۔ اس کا نمونہ استعمال بھی ظفرؔ کے کلام میں ملتا ہے:

ہم جانتے ہیں لائے ہوتو دل سے گھڑکے بات

چھًپتی نہیں ہے آپ کی تقریر کی گھڑت

اسی ’گھڑت‘ کے متعلق نوراللغات نے یوں گوہرافشانی کی ہے:’’گڑھنا، گڑھنے کا انداز

؎ سونے کی گھڑت ہے نہ جواہر کی جڑت کچھ

لفظوں کی تلازم ہے تقریرِ مرصّع

(شورؔ)‘‘

یہ معلوم نہیں کہ شاعر، شورؔ کہاں کے تھے۔ ویسے ہمارے عہد میں ایک بزرگ شاعر ہو گزرے ہیں، پروفیسرشورؔ علیگ۔ بقول ہمارے بزرگ معاصر، محترم راحت امین چغتائی (مرحوم):’’میں نے اپنی87 سالہ زندگی میں دو شاعر ایسے دیکھے جو اپنی نظم اور نعت سے غزلیہ مشاعروں کو اُلٹ دیا کرتے تھے۔

اِن میں سے ایک تو مشہور نظم گو پروفیسر شورعلیگ تھے اور دوسرے نعت کے سرخیل، حافظ مظہر الدین۔ حافظ صاحب نے مشاعروں میں ہمیشہ نعت یا نظم پڑھی، اور بڑے ثقہ ادباو شعراء سے خراجِ تحسین وصول کیا‘‘۔ (نعت رنگ، شمارہ نمبر ستائیس، آن لائن دستیاب)۔

گھڑت کا ایک اور تلفظ ہے، ’گھڑَنت‘ جس کے معانی کے ذیل میں لکھا گیا: (ہندی الاصل مؤنث لفظ) : (1۔ شکل، بناوَٹ ، مُورَت (2۔ گڑھنا، بات بنانا، گڑھوانا (نوراللغات)۔ یہ تلفظ خاکسار نے کہیں سنا ہے، مگر تعجب ہے کہ ایسے تغیرات یا اختلافات کو فرہنگ آصفیہ میں جگہ نہیں ملی۔

یہ معاملہ دلّی اور لکھنؤ یا بِہار اور دیگر مقامات کے لسانی اختلافات ہی کا نہیں، بلکہ لغت نویس حضرات کی پسند، ناپسند کا بھی ہے جنھیں عموماً اور سہواً ماہرِلسانیات بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بندہ فرہنگ آصفیہ کا بڑا قائل ہے ، مگر ممدوح، مولوی سید احمد دہلوی کے بعض اسقام کو نظراَنداز بھی نہیں کرتا۔

فرہنگ آصفیہ اور نوراللغات نے اپنے عہد کے چلن کے عین مطابق، اردو لفظ کی تفہیم کے لیے فارسی معنی کا سہار ابھی لیا جو ہے ’ساختن‘ ۔ ساختن فعل اور مصدر ہے۔

مستند لغات دیکھیں ۔یا ۔کم وقت میں ایک نظر ہی ڈالنا مقصود ہو تو ’’آبادیس‘‘ [https://abadis.ir ] ملاحظہ فرمائیں جو گویا خلاصہ ہے مستند قدیم وجدید فارسی لغات کا۔ ساختن کے مفاہیم (بطور فعل)، مستند وضخیم فارسی لغت، دھخدا (دیہہ/دِہ خدا) کی رُو سے یہ بیان کیے گئے: ساختن َ [ ت. ]: (مص) بِناء ; بِناء کردن، عمارت، عمارت کردن، برآوردن، پی افکندن، بن افکندن، (یہ افگندن ہے)، بُنیان۔ مزید وضاحت یوں کی گئی: || درست کردن، تصنیع، صنع، بعمل آوردن؛ چون ساختن جعبہ یا انگشتری را:

|| ابداع، اختراع، ایجاد، انشائ، نو آوردن، چیزی نو پدید آوردن،. چیزی نو نہادن: ساختن بوزرجمہر نرد را و بردن آن را با نامہ نزد رای ہند (از عناوین شاہنامہ)، دیوان را مطیع خویش گردانید و بفرمود تا گرمابہ ساختند (نوروزنامہ)، اکنون پیدا کنیم کہ انگور از کجا آمد، و می چگونہ ساختہ اند(نوروزنامہ) حکماء جز این ] شراب [ چیزی نتوانستند ساخت کہ اندوہ دنیا کم کند، (نوروزنامہ) || آفریدن، خِلقت، پدید آوردن (در مورد باری تعالی)، بوجود آوردن،از نیست ہست کردن۔

ان سبھی الفاظ وتراکیب کی فہرست میں تعمیر کرنا، عمارت کی طرح بنانا، بنیاد ڈالنا، ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز بنانا/تیارکرنا یا تحریرکرنا، گھڑنا، بغیر کسی بنیاد کے تخلیق کرنا (جو فقط خدائے بزرگ وبرتر کا خاصّہ ہے)، جیسے مطالب بتائے گئے۔ یہ تمام گفتگو تھی، ’گھڑت‘ کے متعلق، اب کچھ اور۔

خاکسار نے مدتوں پہلے کہیں کسی مستند لغت میں پڑھا تھا کہ لفظ ’فاش‘ ہمارے یہاں غلط رائج ہوگیا ہے، اس کی اصل شکل ’فاحِش‘ ہے۔ ذہن میں تھا کہ اس کا حوالہ ’’لغاتِ کشوری‘‘ از مولوی تصدق حسین رضوی ہے، مگر خیر، یادداشت نے دھوکا دیا۔ گزشتہ دنوں ایک بزرگ نے جدہ (سعودی عرب) سے واٹس ایپ پر مجھے ٹوکتے ہوئے عربی لغات سے اقتباس پیش کیا، اب دوبارہ تحقیق تو بعد میں کی، محض اتفاقاً ٹوئیٹر پر ایک ایرانی اخبار کی خبر سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے مؤقف میں حق بجانب تھا۔

خاکسار کا پیغام: واٹس ایپ حلقہ ’دائرہ علم وادب پاکستان: 29ستمبر2022

’’گزشتہ دنوں میں نے کہیں لکھا کہ فاش غلطی نہیں، فاحش غلطی درست ہے…..اس پر اعتراض ہوا تھا۔ ابھی ابھی ٹوئیٹر پر ایران کے حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ عنوان لکھا ہوا دکھائی دیا: ’’سرکوب وحشیانہ معترضان ایران، نقض فاحش حقوق بشراست‘‘۔ اس کا ترجمہ میں (خود اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے) گوگل سے کرکے دکھاتا ہوں:

The brutal suppression of Iranian protesters is a gross violation of human rights

یعنی ایرانی مظاہرین پر وحشیانہ جبر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہاں لفظ نقض بھی بالکل درست استعمال ہواہے۔۔۔جو ہمارے یہاں سہواً نقص لکھا اوربولاجاتا ہے، جیسے نقص امن‘‘۔ (اس بابت، ماضی میں ڈاکٹر فہیم اعظمی سے بھی گفتگو رہی)۔

تہران، ایران سے مطبوعہ English-Persian Dictionary (از عباس آریان پور کاشانی و منوچہر آریان پور کاشانی) میں بہرحال /Disclosing Disclose کا مطلب، فاش کردن، باز کردن، آشکارکردن اور Disclosureکا، فاش سازی، اِفشائ، بی (بے) پردہ گوئی، بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بحث سے قطع نظر کہ اصل لفظ پہلے کیا تھا، فاش اُن کے یہاں بھی مستعمل ہے۔

آبادیس سے رجوع کیا تو اُس میں تمام متداول لغات سے اقتباسات نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ، یہ بیان سب سے نمایاں کیا:

فاحش: /fAheS/

مترادف فاحش: زشت، قبیح، بسیار، کثیر، آشکار، روشن، واضح، جسور، گستاخ، بی شرف

برابر پارسی: آشکار، بسیار، بی اندازہ، زشت، فراوان، ناپسند

اور اِس کے بعد مزید وضاحت کے لیے یہ تفصیل پیش کی:

فارسی بہ انگلیسی:

conspicuous, egregious, flagrant, gross, crying, grievous, notorious, obscene

مترادف ہا:

tremendous (صفت)

ترسناک، عظیم، سرشار، عظیم الجثہ، فاحش، شگرف

exorbitant (صفت)

گزاف، فاحش، مفرط

egregious (صفت)

بزرگ، برجستہ، انگشت نما، نمایان، فاحش

inordinate (صفت)

فاحش، مفرط، بی اندازہ، غیرمعتدل

اب آخر میں اُن (محولہ بالا) پاکستانی عربی داں بزرگ کی تسلی کے لیے ’’المنجد‘‘ سے بھی اکتساب کرتا چلوں۔ لفظ کی تفصیل میں بیان کیا گیا: الفاحِشُ یعنی قبیح، بدخلق، بہت بخیل، ہر وہ چیز جو حَد سے بڑھ جائے۔کہا جاتا ہے، ’’غَبن’‘فَاحِش’‘ یعنی جبکہ اِتنا زیادہ نقصان ہوجائے جو عادتاً برداشت نہ کیا جاسکتا ہو۔

ضمناً عرض کردوں کہ تحقیق کے سفر میں، اپنے بزرگ کرم فرما ڈاکٹر احمد بختیار (اے بی) اشرف صاحب و (فیس بک دوست ) ڈاکٹر جلال صوئیدان صاحب کی مرتبہ ’’اردو۔ترکی‘‘/’’ترکی۔اردولغت‘‘ بھی ایک مرتبہ پھر دیکھی تو اِنکشاف ہوا کہ لفظ ’فاش‘ کے ترکی مفاہیم میں ’آشکار‘ اور ’اِفشا کرنا‘ (فارسی: اِفشا کردن) شامل ہیں، فاحش اُن کے یہاں نہیں، جبکہ فاحشہ بمعنی فاحشہ، طوائف، بازاری عورت موجود ہے۔