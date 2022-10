ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کیلیے ڈیڑھ ارب ڈالر کی منظوری دیدی

اسلام آباد: ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر کی منظوری دے دی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کے لیے فنڈز کی منظوری بجٹ سپورٹ لون کے طور پر دی گئی ہے۔ اے ڈی بی کے قرضے کی منظوری سے زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور بونڈ مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔

اے ڈی بی کی جانب سے فنڈز کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ اسحق ڈار نے اپنے ٹوئٹر بیان میں کہا کہ الحمدللہ! ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ نے پاکستان کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز جاری کرنے کے سلسلے میں معاہدہ آئندہ ہفتے میں کیا جائے گا۔

AlhamdoLilah!

Asian Development Bank’s Board has approved today BRACE facility of US Dollars 1.5 Billion for Pakistan.

Agreement signing and release of funds in the week beginning Monday 24th Oct 2022.

