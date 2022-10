ویرات کوہلی سے متاثر ہوکر انوشکا شرما بھی ’کرکٹر‘ بن گئیں

کولکتہ: بھارتی اداکارہ انوشکا شرما کی نئی فلم ’چکدے ایکسپریس‘ کی شوٹنگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

اداکارہ اپنی فلم کی شوٹنگ کیلئے کولکتہ میں میں مصروف ہیں اور فلم بھارتی خاتون کرکٹر جھولن گوسوامی کی زندگی پر بنائی جا رہی ہے۔

Today #anushkasharma at our Andul Rajmath for the shoot of #ChakdaXpress pic.twitter.com/uiGknJKGzF

— Tapas (@Tapas27527332) October 20, 2022