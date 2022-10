توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی پر شوبز ستاروں کا ردعمل

کراچی: الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ’توشہ خانہ کیس‘ میں نا اہل قرار دیے جانے پر سوشل میڈیا پر زبردست بحث شروع ہوگئی ہے۔

سابق وزیراعظم کی نااہلی پر شوبز شخصیات نے بھی اپنا ردعمل دیتے ہوئے فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔

سینیئر اداکارہ و میزبان ثمینہ پیرزادہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے صرف اتنا لکھا کہ ’کیا مذاق ہے‘۔

What a joke

گلوکار ہارون شاہد نے بھی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رہنما حنا پرویز بٹ کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھاکہ ’دی لیجنڈ آف میو نا بٹ پارٹ تھری جلد ریلیز ہوگا‘۔

Part II Coming Soon https://t.co/u0rqStZB8N

“The Legend of Meow-na Butt” 🐈

اداکار شان شاہد نے بھی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں قوم کی آواز قرار دیا۔

The voice of the nation..@ImranKhanPTI pic.twitter.com/ujmdYTl6q5

— Shaan Shahid (@mshaanshahid) October 17, 2022