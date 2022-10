شریف خاندان کے خلاف فلم کا نیٹ فلکس سے کوئی تعلق نہیں، پروڈیوسر

نیویارک: شریف خاندان کے متعلق دستاویزی فلم ’بند دروازے کے پیچھے‘ کا نیٹ فلکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

فلم کے پروڈیوسر مائیکل آسولڈ کے مطابق دستاویزی فلم کی پروڈکشن نیٹ فلکس کے ساتھ منسوب نہیں بلکہ یہ ایک آزادانہ پروڈکشن ہے۔

ٹوئٹر کی ایک پوسٹ میں متعدد صارفین نے دعویٰ کیا تھا کہ شریف خاندان کی مبینہ ”کرپشن“ کے بارے میں دستاویزی فلم نیٹ فلکس پر ریلیز کی جائے گی۔

A must-watch documentary on corruption very relevant as Sharifs also feature in it. Soon on Netflix and Amazon. https://t.co/xXfa7SnrOP

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) October 17, 2022