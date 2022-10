پاک بھارت ٹاکرہ؛ بریڈ ہوگ نے نو بال کو مشکوک قرار دیدیا

میلبرن: سابق آسٹریلوی کرکٹر بریڈ ہوگ نے پاک بھارت میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے دوران امپائرنگ کو مشکوک قرار دیدیا۔

ٹی20 ورلڈکپ کے سپر 12 مرحلے کے چوتھے ہائی وولٹیج میچ میں بھارت نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست دیدی تاہم بھارت کی یہ فتح آخری اوور کی تیسری گیند امپائر کی جانب سے نو بال دئیے جانے کی وجہ سے ممکن ہوئی۔

امپائر کے کچھ فیصلوں پر جہاں پاکستانی مداحوں کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جارہا ہے تو دوسری جانب سابق آسٹریلوی ٹیم کرکٹر بریڈ ہوگ نے بھی پاک بھارت میچ کی امپائرنگ کو مشکوک قرار دیا ہے۔

ٹوئٹر پر انہوں نے ویرات کوہلی کی بلے بازی کرتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی اور کیپشن دیا کہ ویرات کوہلی نے آخری اوور کی تیسری گیند پر چھکا مارا اور پھر امپائر سے مطالبہ کیا کہ یہ نو بال ہے اور فیلڈ امپائر نے اسے نو بال قرار دیدیا، تو اس نوبال پر ریویو کیوں نہیں لیا گیا۔

پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کہ نوبال سے اگلی گیند (فری ہٹ) پر ویرات کلین بولڈ ہوئے تو اس بال کو ڈیڈ بال کیوں قرار نہیں دیا گیا۔

Why was no ball not reviewed, then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit. #INDvPAK #T20worldcup22 pic.twitter.com/ZCti75oEbd

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) October 23, 2022