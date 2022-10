تشدد کے ثبوت سامنے آنے کے بعد فنکار علیزے سلطان کے حق میں بول پڑے

کراچی: گزشتہ روز اداکار فیروز خان کی سابقہ اہلیہ علیزے سلطان نے خود پر ہونے والے تشدد کے شواہد عدالت میں جمع کروئے تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر علیزے پر تشدد کی تصاویر وائرل ہورہی ہیں۔

علیزے کی جانب سے عدالت میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق فیروز خان نے علیزے کو 7 جولائی 2020 کے دن تشدد کا نشانہ بنایا۔ علیزے نے الزام لگایا ہےکہ فیروز نے انہیں 10 مئی 2021 کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔

Hell has a special place reserved for you #ferozekhan . Shame on you. pic.twitter.com/8NJWfJm7zR

دستاویزات میں بتایا گیا کہ تشدد کے بعد علیزے کا جناح اسپتال سے میڈیکل بھی کرایا گیا تھا جس کی رپورٹ کے مطابق علیزے کے دونوں بازوؤں اورکمر پر تشدد کے نشانات تھے جبکہ چہرہ پر آنکھ کے قریب بھی زخم موجود تھے۔

علیزے پر کئے گئے تشدد کی تصاویر منظرِ عا م پر آنے کے بعد اداکارہ مریم نفیس امان، عثمان خالد بٹ، منشا پاشا، مشی خان سمیت کئی فنکار اورسوشل میڈیا صارفین نے علیزے سلطان کے حق میں آواز اُٹھاتے ہوئے انہیں انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

Imagine a demon in disguise. Appearances are so deceptive. My deepest sympathies with Alizay. Thank God you are out of this toxic relationship & safe. Stay strong girl Shame on you #FerozeKhan pic.twitter.com/zCn5J4MH5r — Mishi khan (@mishilicious) October 24, 2022