مریم نواز نے ارشد شریف سے متعلق متنازع ٹویٹ پر معذرت کرلی

اسلام آباد / لندن: مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے صحافی ارشد شریف سے متعلق متنازع ٹویٹ پر معذرت کرلی۔

سماجی رابطے کی سائٹ پر مریم نواز نے لکھا کہ میرے ٹویٹ کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ ماضی سے سبق سکھنا تھا، میں اپنے اُس ٹویٹ کوڈیلیٹ کر رہی ہوں اور متاثرہ افراد کو پہنچنے والی تکلیف پر معذرت خواہ ہوں۔

My tweet was NOT aimed at mocking someone but about learning our lessons from the past. I am undoing the tweet & apologise for the hurt it may have caused to the aggrieved which never was my intention. May no one ever have to go through this pain. Prayers for the bereaved family.

